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Происшествия

На Волыни грабители украли миллион и рассыпали его в лесу (фото)

12:50 3 августа 2020
Деньги

В Волынской области двое грабителей напали на мужчину, отобрали у него барсетку с крупной суммой денег и скрылись — их задержали уже в Ровенской области. Ранее в Кривом Роге задержали злоумышленников, ограбивших ювелирку в Закарпатье.

Как сообщает Патрульная полиция Украины, злоумышленники напали на мужчину на центральном рынке Нововолынска, а после ограбления на авто направились по трассе Киев — Чоп в сторону Львова.

«Экипаж ровенских патрульных, который находился на стационарном посту, получил ориентировку и остановил указанный автомобиль. В салоне находились водитель и двое пассажиров. Во время проверки документов водитель заметно нервничал, а потом внезапно бросился бежать от полицейских в сторону лесополосы», — сообщают полицейские.

У беглеца был пакет, который он выбросил в кусты. Пакет разорвался, из него выпали денежные купюры различного номинала на сумму около миллиона гривен.

Водитель, а также двое пассажиров были задержаны, их передали работникам отдела управления уголовного розыска ГУНП Волынской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре добычей вооруженного грабителя стали четыре миллиона гривен. Он ударил рукояткой пистолета владельца денег, сидевшего в своем авто, а водителя забрызгал из газового баллончика.

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