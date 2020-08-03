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В Киеве мужчина с рюкзаком угрожает взорвать бизнес-центр
В понедельник, 3 августа, мужчина, зашедший в столичное отделение АО «Универсал Банк», объявил, что у него в рюкзаке находится бомба. На днях в Киеве уже находили подозрительный рюкзак.
Как сообщает в своем Facebook заместитель министра МВД Антон Геращенко, сообщение о происшествии поступило в полицию в 12:00. Отделение АО «Универсал Банк» находится Шевченковском районе Киева, в помещении бизнес-центра «Леонардо». Злоумышленник заявил, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.
Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, но руководитель отделения осталась на месте по собственному желанию.
«Введена в действие специальная полицейская операция „Гром“. Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться», — написал Геращенко.
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