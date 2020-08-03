Чуть не врезался в людей: в сеть попало видео ДТП с переворотом в Киеве

В сеть попал момент ДТП на улице Владимирской в Киеве, где Skoda Fabia, ехавшая в сторону Подола, перевернулась на крышу.

Видео в социальные сети выкладывает Патрульная полиция Киева. На кадрах видно, что машина едет в сторону пешеходов, но в последний момент отворачивает в сторону.

«Водитель Skoda Fabia, вероятно, не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Кроме него в салоне автомобиля были еще два человека. Пассажиры значительных травм не получили и отказались от помощи медиков», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 56-м километре автодороги Борисполь — Днепр произошло смертельное ДТП — погибли четыре человека.

783

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter