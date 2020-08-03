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Происшествия

Появилось фото мужчины, захватившего банк в центре Киева

14:10 3 августа 2020
На месте событий

Стала известна личность мужчины, который в понедельник, 3 августа, угрожает устроить взрыв в киевском бизнес-центре «Леонардо».

Как заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко в своем Facebook, по предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана Сухроб Рахманович К., 25.03.1988 г. р.

«Судя по его социальными сетям — это психически неуравновешенный человек», — отметил Геращенко.

«Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и милиции. Введен в действие план специальной операции СБУ „Бумеранг“. Руководство операцией взяла на себя СБУ», — проинформировал замминистра МВД и выложил в соцсети фото из банка.

Мужчина требует выхода в эфир телеканала ZIK. По данным издания «Бабель», на его условия согласились.

Ранее сообщалось, что с места захвата банка в центре Киева ведется прямая трансляция.

Заглавное фото: Михаила Сергушева, «ФАКТЫ»

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