Захватчик банка в Киеве заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его ликвидации

Террорист, захвативший в Киеве отделение банка, выдвинул требования. В общении с представителями СМИ он заявил, что во всем мире надо арестовать всех президентов и политиков. Общение с террористом транслируется в прямом эфире.

Мужчина объявил себя «Святым духом» и выдвинул требования. Он призвал арестовать всех политиков.

Террорист заявил, что в его рюкзаке имеется большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, даже если его убьют, так как к ноге прикреплен трос, подсоединенный к детонатору.

Ранее сообщалось, что злоумышленником оказался гражданин Узбекистана.

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