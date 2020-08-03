27.60 / 27.84 32.19 / 32.73
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Захватчик банка в Киеве заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его ликвидации

14:58 3 августа 2020
На месте происшествия

Террорист, захвативший в Киеве отделение банка, выдвинул требования. В общении с представителями СМИ он заявил, что во всем мире надо арестовать всех президентов и политиков. Общение с террористом транслируется в прямом эфире.

Мужчина объявил себя «Святым духом» и выдвинул требования. Он призвал арестовать всех политиков.

Террорист заявил, что в его рюкзаке имеется большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, даже если его убьют, так как к ноге прикреплен трос, подсоединенный к детонатору.

Ранее сообщалось, что злоумышленником оказался гражданин Узбекистана.

361

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Турция

Ввели недостаточно ограничений на курортах: Турция объявила о всплеске коронавируса

Лукашенко и Путин

Лукашенко, «вагнеровцы» и Путин: что пишут на Западе о громком скандале в Беларуси

дыхание

Дышите глубже: синоптик рассказал, где в Украине самый чистый воздух

задержание

У Авакова рассказали, как поступят с “киевским террористом”

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер