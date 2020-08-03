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Захватчик банка в Киеве заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его ликвидации
Террорист, захвативший в Киеве отделение банка, выдвинул требования. В общении с представителями СМИ он заявил, что во всем мире надо арестовать всех президентов и политиков. Общение с террористом транслируется в прямом эфире.
Мужчина объявил себя «Святым духом» и выдвинул требования. Он призвал арестовать всех политиков.
Террорист заявил, что в его рюкзаке имеется большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, даже если его убьют, так как к ноге прикреплен трос, подсоединенный к детонатору.
Ранее сообщалось, что злоумышленником оказался гражданин Узбекистана.361
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