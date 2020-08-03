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Происшествия

Киевского террориста задержали (видео)

15:08 3 августа 2020
Захват

В Киеве обезвредили террориста, который захватил отделение банка в бизнес-центре «Леонардо».

В понедельник, 3 августа, около 12:00 мужчина зашел в отделение АО «Универсал Банк», которое находится в Шевченковском районе Киева, в помещении бизнес-центра «Леонардо». Он заявил, что в его в рюкзаке находится бомба и потребовал вызвать полицию.

Сотрудники банка покинули помещение, однако руководитель отделения осталась на месте по собственному желанию.

Террорист заявил, что в его рюкзаке имеется большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, даже если его ликвидируют, так как к ноге прикреплен трос, подсоединенный к детонатору.

После этого он вышел в эфир, в котором потребовал арестовать всех политиков и президентов. Сразу после эфира террориста обезвредили силовики.

Ранее сообщалось, что появилось фото террориста, захватившего банк в Киеве.

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