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Денег не требовал, разговаривали о погоде: заложница киевского террориста раскрыла детали происшествия
Заложница, которую в понедельник, 3 августа, захватил в отделении банка террорист, рассказала, что он не требовал 40 тысяч гривен. Об этом сообщает Telegram-канал VESTI.
По словам заложницы, которая находилась с террористом в захваченном им помещении бизнес-центра «Леонардо», информация о том, что мужчина требовал 40 тысяч гривен, — недостоверная.
Женщина отмечает, что террорист не просил денег, а только требовал вызвать полицию и журналистов. Поначалу он вел себя агрессивно, однако сотруднице банка удалось расположить его и вызвать доверие к себе. Они разговаривали о погоде и природе. Никакого оружия мужчина не показывал, но сказал, что у него в сумке якобы находится бомба.
Напоминаем, что стали известны интересные факты из биографии террориста, захватившего отделение банка в Киеве.757
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