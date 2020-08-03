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Познакомились в соцсети: фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку на Сумщине
В Сумах задержали мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку. Ранее в Одессе вынесли приговор педофилу, который похитил ребенка с детской площадки и изнасиловал его.
Как установили полицейские Сум, девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а затем договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.
В пятницу, 31 июля, мужчина приехал за девочкой на собственной машине и пообещал свозить в Макдональдс. Но отвез ее на съемную квартиру, где, как сообщили в прокуратуре Сумской области, «совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование».
Затем подозреваемый продолжил писать девушке, договариваясь о следующей встрече и просил привести подружку.
Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей, которые оперативно установили личность мужчины.
2 августа педофила задержали в соседней области. Как установили полицейские, мужчина живет в Полтавской области, ему 31 год и он известный фотограф.
Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям. За содеянное педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в середине июля во Львове задержали педофила, напавшего на 12-летнего ребенка на улице. Он попросил мальчика помочь вытащить мопед, обещая отблагодарить газировкой.
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