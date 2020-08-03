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Во Львове переполох из-за "минирования" трех судов (фото)
В Украине продолжается волна «минирования». После громких сообщений об угрозах в столице, в понедельник, 3 августа, аноним сообщил о «минировании» судов во Львове.
Около 14:30 во львовскую полицию поступило сообщение о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского.
Из помещений Галицкого и Железнодорожного районных судов, а также из Львовского окружного админсуда эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей.
На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники, кинологи, следователи и специалисты других служб, сообщили во Львовском областном главке полиции.
Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.
Позже стало известно, что полицейские не обнаружили в помещениях трех судов на ул. Чоловского взрывоопасных или подозрительных предметов.
Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, оставившего ложное сообщение.
Напомним, в Киеве почти ежедневно в полицию сообщают о взрывчатке в метро, на вокзалах или в торговых центрах. В июле в Киеве действительно были взрывы у станции метро «Шулявская» и в районе метро «Минская».117
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