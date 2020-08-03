27.60 / 27.84 32.19 / 32.73
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во Львове переполох из-за "минирования" трех судов (фото)

16:46 3 августа 2020
в суде

В Украине продолжается волна «минирования». После громких сообщений об угрозах в столице, в понедельник, 3 августа, аноним сообщил о «минировании» судов во Львове.

Около 14:30 во львовскую полицию поступило сообщение о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского.

Из помещений Галицкого и Железнодорожного районных судов, а также из Львовского окружного админсуда эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей.

На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники, кинологи, следователи и специалисты других служб, сообщили во Львовском областном главке полиции.

Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.

Позже стало известно, что полицейские не обнаружили в помещениях трех судов на ул. Чоловского взрывоопасных или подозрительных предметов.

Сейчас правоохранители устанавливают личность человека, оставившего ложное сообщение.

Напомним, в Киеве почти ежедневно в полицию сообщают о взрывчатке в метро, на вокзалах или в торговых центрах. В июле в Киеве действительно были взрывы у станции метро «Шулявская» и в районе метро «Минская».

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко и Путин

Лукашенко, «вагнеровцы» и Путин: что пишут на Западе о громком скандале в Беларуси

Турция

Ввели недостаточно ограничений на курортах: Турция объявила о всплеске коронавируса

дыхание

Дышите глубже: синоптик рассказал, где в Украине самый чистый воздух

задержание

У Авакова рассказали, как поступят с “киевским террористом”

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер