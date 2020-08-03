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«Заходили туда как журналисты»: в СБУ рассказали подробности задержания террориста в БЦ «Леонардо»
Сотрудники СБУ зашли в захваченное террористом в понедельник, 3 августа, отделение банка в киевском бизнес-центре «Леонардо» под видом журналистов.
Как сообщает УНИАН, подробности задержания рассказала руководитель полиции диалога Виктория Азарова, которая в ходе операции общалась с террористом.
«Проводилась специальная операция, в ходе которой мы заходили туда как журналисты», — сказала Азарова.
При этом, как сообщает в своем Facebook заместитель министра МВД Антон Геращенко, взрывоопасных предметов у мужчины не обнаружили, хотя он и угрожал устроить взрыв.
«С 1998 года состоял на психоневрологическом учёте с диагнозом „Олигофрения“. Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался», — написал Геращенко о задержанном.
Ранее сообщалось, что появилось видео задержания киевского террориста.559
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