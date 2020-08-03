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Захват банка в центре Киева: в сети обсуждают "странность" с заложницами
В сегодняшней громкой операции СБУ и Нацполиции по задержанию «киевского террориста», захватившего отделение «Универсал Банка», заметили нестыковки.
На одних видео и фото заложница Сухроба Каримова — это блондинка в очках и в светлой футболке, на других — брюнетка в синей блузе.
Как известно, «киевский террорист», узбек по национальности, в киевском банке в БЦ «Леонардо» взял в заложники руководителя отделения банка Наталью Чучупак.
Дмитрий Захаров опубликовал видео и подписал его: «Сначала была заложница блондинка в очках, светлая футболка , — а уже при проведении задержания — брюнетка и без очков в темной футболке ! Может на обед пошла?».
В сети появились ироничные комментарии. В частности, Роман Доник считает, что заместитель министра МВД Антон Геращенко обязательно найдет этой нестыковке логическое объяснение.
«Странность» с заложницами объяснила глава правления банка Ирина Староминская. По ее словам, руководитель отделения банка Наталья Чучупак попросила террориста отпустить сотрудницу банка, блондинку, а сама осталась и 3 часа вела переговоры с Каримовым.
Рокировку с заложницами подтвердили и в СБУ.
Некоторые пользователи поверили такому объяснению, но есть и сомневающиеся.
«ФАКТЫ» сообщали интересные факты из биографии террориста, захватившего отделение банка в Киеве.797
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