У Авакова рассказали, как поступят с “киевским террористом”

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«Киевскому террористу» Сухробу Каримову, угрожавшему взорвать банк в центре столицы, суд, скорее всего, изберет меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.
Об этом на одном из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Далее будет отвечать по всей строгости закона», — сказал Геращенко.
Сейчас злоумышленник находится в здании Службы безопасности Украины. С ним проводятся следственные действия.
Геращенко также отметил, что Сухроб Каримов ранее проблем с законом не имел. Он не находится в розыске Узбекистане, уехал из своей страны в поисках работы. Но его брат отбывает наказание за кражу.
Напомним, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно. Террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.48
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