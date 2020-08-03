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У Авакова рассказали, как поступят с “киевским террористом”

22:11 3 августа 2020
задержание

«Киевскому террористу» Сухробу Каримову, угрожавшему взорвать банк в центре столицы, суд, скорее всего, изберет меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом на одном из телеканалов заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Далее будет отвечать по всей строгости закона», — сказал Геращенко.

Сейчас злоумышленник находится в здании Службы безопасности Украины. С ним проводятся следственные действия.

Геращенко также отметил, что Сухроб Каримов ранее проблем с законом не имел. Он не находится в розыске Узбекистане, уехал из своей страны в поисках работы. Но его брат отбывает наказание за кражу.

Напомним, операция с задержанием злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно. Террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.

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