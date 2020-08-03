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Открыл стрельбу по полицейским и угрожал гранатой: на Прикарпатье задержали владельца плантации конопли (видео)
Понедельник, 3 августа, оказался напряженным днем не только в Киеве, но и в Ивано-Франковской области, где мужчина во время обыска открыл стрельбу из «обреза» и угрожал взорвать гранату.
Об инциденте сообщила пресс-служба департамента уголовного розыска Нацполиции в Telegram.
Уточняется, что детективы совместно с оперативниками проводили обыск у мужчины, который подозревается в выращивании наркотических растений (конопли).
«Злоумышленник, понимая, что разоблачение его незаконной деятельности неизбежно, в ответ на зачитывание постановления, совершил два выстрела из „обреза“, после чего достал предмет, подобный на гранату Ф-1 и начал угрожать правоохранителям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место инцидента прибыла помощь. По результатам переговоров злоумышленник решил сдаться.
Инцидент прокомментировал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«После переговоров, неудачливый плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал — гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья. Полиция и прокуратура вменяют ему теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов», — написал заместитель Авакова.
Также он опубликовал видео задержания.
Осторожно, ненормативная лексика!
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Полтавской области полиция проводила операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей. Во время задержания мужчина успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже злоумышленник вместе с сотрудником полиции скрылся на автомобиле. Потом стало известно, что мужчина, захвативший полицейского в заложники убежал в лес. Преступника искали 6 дней. В первый день августа он был ликвидирован полицейским спецназом КОРД.30
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