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Происшествия

Открыл стрельбу по полицейским и угрожал гранатой: на Прикарпатье задержали владельца плантации конопли (видео)

23:25 3 августа 2020
Граната в руке

Понедельник, 3 августа, оказался напряженным днем не только в Киеве, но и в Ивано-Франковской области, где мужчина во время обыска открыл стрельбу из «обреза» и угрожал взорвать гранату.

Об инциденте сообщила пресс-служба департамента уголовного розыска Нацполиции в Telegram.

Уточняется, что детективы совместно с оперативниками проводили обыск у мужчины, который подозревается в выращивании наркотических растений (конопли).

«Злоумышленник, понимая, что разоблачение его незаконной деятельности неизбежно, в ответ на зачитывание постановления, совершил два выстрела из „обреза“, после чего достал предмет, подобный на гранату Ф-1 и начал угрожать правоохранителям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место инцидента прибыла помощь. По результатам переговоров злоумышленник решил сдаться.

Инцидент прокомментировал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«После переговоров, неудачливый плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал — гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья. Полиция и прокуратура вменяют ему теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов», — написал заместитель Авакова.

Также он опубликовал видео задержания.

Осторожно, ненормативная лексика!

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Полтавской области полиция проводила операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей. Во время задержания мужчина успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже злоумышленник вместе с сотрудником полиции скрылся на автомобиле. Потом стало известно, что мужчина, захвативший полицейского в заложники убежал в лес. Преступника искали 6 дней. В первый день августа он был ликвидирован полицейским спецназом КОРД.

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