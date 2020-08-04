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Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: столкнулись BMW и Skoda Fabia (эксклюзивные фото с места аварии)

3:54 4 августа 2020
ДТП под Киевом

В столичном регионе второй день подряд фиксируются ДТП с участием автомобилей Skoda Fabia.

В этот раз авария случилась под конец рабочего дня в понедельник, 3 августа, в Киево- Святошинском районе на дороге ведущей от Жулянского моста к Тарасовке.

Здесь недалеко от села Крюковщина «лоб в лоб» столкнулись BMW и Skoda Fabia.

Корреспондент нашего издания побывал на месте трагедии, и ему удалось выяснить, что, по предварительным данным, BMW двигался в сторону Киева, а «Фабия» — в противоположном направлении.

В какой-то момент водитель BMW потерял управление, и произошло столкновение.

BMW отбросил малолитражку далеко в сторону, и она едва не свалилась в глубокий кювет.

В этом происшествии погиб молодой парень — пассажир «немца».

Его водитель госпитализирован.

Потребовалась также госпитализация водителя и пассажира Skoda Fabia.

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье, 2 августа, произошло смертельное ДТП на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр. При аварии погибли четыре человека.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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