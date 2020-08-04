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Смертельное ДТП под Киевом: столкнулись BMW и Skoda Fabia (эксклюзивные фото с места аварии)
В столичном регионе второй день подряд фиксируются ДТП с участием автомобилей Skoda Fabia.
В этот раз авария случилась под конец рабочего дня в понедельник, 3 августа, в Киево- Святошинском районе на дороге ведущей от Жулянского моста к Тарасовке.
Здесь недалеко от села Крюковщина «лоб в лоб» столкнулись BMW и Skoda Fabia.
Корреспондент нашего издания побывал на месте трагедии, и ему удалось выяснить, что, по предварительным данным, BMW двигался в сторону Киева, а «Фабия» — в противоположном направлении.
В какой-то момент водитель BMW потерял управление, и произошло столкновение.
BMW отбросил малолитражку далеко в сторону, и она едва не свалилась в глубокий кювет.
В этом происшествии погиб молодой парень — пассажир «немца».
Его водитель госпитализирован.
Потребовалась также госпитализация водителя и пассажира Skoda Fabia.
Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье, 2 августа, произошло смертельное ДТП на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр. При аварии погибли четыре человека.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО4
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