В Сумах банда подростков жестоко издевалась над 7-летним мальчиком. Видео со своими «подвигами» несовершеннолетние потом выкладывали на YouTube. Несмотря на то, что отец пострадавшего ребенка, случайно узнав об этом, написал заявление в полицию, дело против подростков не открывали. Сдвинуть с мертвой точки его удалось после того, как местные жители вышли на акцию протеста.

Как стало известно, подростковая банда, состоящая из 12−14 летних учеников местной школы № 16, держит в страхе весь район «Добровольный» в Сумах.

Жители микрорайона рассказали OBOZREVATEL подробности страшной истории с мальчиком.

Первое видео с издевательствами над ребенком появились в YouTube еще в марте этого года.

«Я видела эпизод, где в заброшенном гараже возле этой школы подростки заставляют ребенка есть собачье г**но. Лицо мальчика вымазано, он испуган и растерян. А за кадром слышны голоса этих уродов: «Ну что вкусно? Правда, вкусно!» — рассказала жительница микрорайона.

На втором видео уже малолетки заставляют ребенка садиться на отломанную от зонта ручку. На третьем видео, которое снимали 25 июля, ребенка сажали на бутылку.

После этого мальчик шел домой и сильно плакал. Другие дети привели его домой и рассказали все отцу ребенка, который вызвал полицию.

По мнению местных жителей, полиция не торопилась открывать дело против насильников.

Когда местные жители узнали, что в полиции считают, что никакого изнасилования ребенка не было, они вышли на акцию протеста.

Люди из «Добровольного» знают этих подростков, утверждают, что они ведут асоциальный образ жизни. Они могут обматерить взрослых, повредить имущество. Ходят по микрорайону с собачьими цепями, прячутся в кустах, поджидая одинокую жертву. Затем выскакивают, бьют цепями, отбирают телефон, деньги. Могут обматерить женщин, обидеть пенсионеров.

По словам жителей Сум, в издевательствах над ребенком принимали участие семь человек, но самыми активными были трое: Артем П., Артем Р. и Вадим Л. Все они ученики школы № 16.

«У одного из них, Вадима Л., мать работает техническим сотрудником в судебно-медицинской экспертизе. Она горой стоит за своего сына, уверяет, что он ничего не делал. Хотя известно, что он подстрекатель. Артем П. из семьи, где четверо детей. Сейчас его никуда не выпускают. А у Артема Р. то ли отец, то ли отчим несколько раз уже отбывал срок. Он ему говорит, что мол, свидетелей нет, никто тебя не видел, так что ничего не докажут, не бойся», — рассказала местная жительница, которая немного знает этих подростков.

Жители Сум рассказали, что еще в феврале администрации школы № 16 был известен факт издевательства подростками над этим ребенком.

Сейчас полиция переквалифицировала дело: вместо статьи «Хулиганство», дело открыто по статье «Изнасилование».

В полиции пояснили, что произошло это после опроса очевидцев и участников событий, а также после пересмотра видео. Дело ведет городское управление полиции Сум.

«Подростки установлены. Составлены административные протоколы на их родителей по статье 184 об неисполнении родительских обязанностей Административного кодекса Украины. В рамках уголовного производства проходят допросы подростков. Думаю, что наказание в первую очередь понесут родители этих детей», — цитирует издание советника ГУ Нацполиции в Сумской области Владимира Крупецких.

Напомним, на днях в Сумах задержали мужчину, известного фотографа, изнасиловавшего 9-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.

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