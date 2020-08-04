На химзаводе во Львове прогремел взрыв: фото с места ЧП

В понедельник, 3 августа, на Львовском химзаводе произошел взрыв. Взрывная волна выбила окна в здании, пострадавших нет. А при взрыве на заводе в Сумах, где изготавливают крышки для бутылок, пострадали 10 человек.

ЧП случилось около 7 часов вечера. Огня не было, но сильно дымило. Взрывной волной в здании завода выбило несколько окон, говорится в сюжете ТСН.

По предварительной информации, разорвало какое-то оборудование. Это произошло из-за изношенности металла.

В сотне метрах от завода расположены жилые дома.

Свидетели рассказали, что сразу после взрыва на завод не пускали ни полицию, ни спасателей, объясняя, что это частная территория.

После того, как экстренные службы попали внутрь и осмотрели место взрыва, они объявили, что никакой опасности для людей сейчас нет. По информации спасателей, одна из стенок компрессора не выдержала давления, поэтому произошел взрыв. Замеры химических веществ показали, что опасной концентрации не обнаружено.

По словам спасателей, ничего опасного на химзаводе не создавали. Там только заправляли кислородные баллоны, которые используют в больницах.

АО «Львовский химический завод» — крупнейший на территории Западной Украины производитель технических, пищевых, медицинских газов и газовых смесей, всего спектра газовой продукции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о мощном взрыве на заводе «Потоки» в Днепре, в результате которого разнесло крышу и стены железобетонного здания.

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