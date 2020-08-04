Водитель BMW шел на обгон: момент смертельной аварии под Киевом попал на видео

В сеть выложили момент смертельного ДТП, случившегося в Киево-Святошинском районе на дороге, ведущей от Жулянского моста к Тарасовке — там столкнулись автомобили BMW и Skoda Fabia.

Видео размещено на страничке «Киева Оперативного» в социальных сетях. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель «немца» обгонял попутный транспорт и в какой-то момент, видимо, не справившись с управлением врезался в идущую во встречном направлении Skoda.

«Водитель автомобиля BMW обгонял всех, обгонял, а затем влетел во встречную Skoda. Четверо пострадавших и один погибший — пассажир BMW. А водителю BMW, спровоцировавшему эту аварию, теперь жить с этим», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичная Патрульная полиция опубликовала видео с моментом ДТП на Владимирском спуске, где водитель такси Skoda Fabia не справился с управлением и перевернулся.

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