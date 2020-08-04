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Избиение и попытка изнасилования в поезде Мариуполь – Киев: «Укрзалізниця» уволит несколько сотрудников
Ситуация с ЧП в поезде Мариуполь — Киев, где ночью 31 июля мужчина напал на диктора и телеведущую Анастасию Луговую, избил ее и попытался изнасиловать, получила продолжение.
Как сообщают в «Укрзалізниці», ряд сотрудников предприятия будут уволены. Речь идет о проводнике вагона, где произошло ЧП, начальнике поезда, инструкторе поездных бригад, старшем мастере вагонного депо резерва проводников и заместителе начальника Мариупольского вагонного депо.
«Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что неизвестный мужчина, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, зашел в вагон на станции Пятихатки-Стыковые.
«Около 3:30 к проводнику вагона № 4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания», — отметили в «Укрзалізниці» и добавили, что существует необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками Национальной полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Луговая пожаловалась на ухудшение состояния — у пострадавшей повреждены челюсть, нос и ухо.
Фото со странички Анастасии Луговой в соцсетях.
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Избиение и попытка изнасилования в поезде Мариуполь – Киев: «Укрзалізниця» уволит несколько сотрудников
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