27.65 / 27.92 32.21 / 32.78
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

“Киевскому террористу” сообщили о подозрении: что ему грозит

10:17 4 августа 2020
задержание

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта. По мнению заместителя главы МВД Антона Геращенко, суд, скорее всего, изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Прокуроры уже направили ходатайство в Печерский районный суд Киева, сообщили в столичной прокуратуре.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 3 августа около 12:20 в помещение «Универсалбанка», расположенного в бизнес-центре на ул. Богдана Хмельницкого, зашел мужчина с сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка. Вместе с террористом в помещении осталась заложница.

Около 15:00 в ходе спецоперации правоохранители задержали террориста в помещении банка. В результате происшествия никто не пострадал.

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП под Киевом

Водитель BMW шел на обгон: момент смертельной аварии под Киевом попал на видео

Избили ведущую Анастасию Луговую

Избиение и попытка изнасилования в поезде Мариуполь – Киев: «Укрзалізниця» уволит несколько сотрудников

больница

Главврач киевской больницы рассказа об очень опасных последствиях коронавируса

Шахтер&nbsp;— Вольфсбург

Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Вольфсбург»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер