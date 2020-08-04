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“Киевскому террористу” сообщили о подозрении: что ему грозит
Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта. По мнению заместителя главы МВД Антона Геращенко, суд, скорее всего, изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.
Прокуроры уже направили ходатайство в Печерский районный суд Киева, сообщили в столичной прокуратуре.
За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, 3 августа около 12:20 в помещение «Универсалбанка», расположенного в бизнес-центре на ул. Богдана Хмельницкого, зашел мужчина с сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка. Вместе с террористом в помещении осталась заложница.
Около 15:00 в ходе спецоперации правоохранители задержали террориста в помещении банка. В результате происшествия никто не пострадал.75
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