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Происшествия

На Луганщине чиновник вымогал сотни тысяч от раненого участника боевых действий на Донбассе (фото)

11:03 4 августа 2020
Взяточник

В Луганской области сотрудник местного отдела Минветеранов требовал от участника боевых действий на Донбассе 360 тысяч гривен взятки за содействие в получении денежной помощи по ранению. Ранее в столице задержали работника отдела кадрового обеспечения СБУ, требовавшего взятку за трудоустройство в спецслужбу.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, чиновник на Луганщине действовал через посредника — оба они задержаны, злоумышленникам сообщено о подозрении.

«Злоумышленники наладили коррупционную схему оформления и получения участниками АТО / ООС социальных выплат. За определенную сумму неправомерной выгоды сотрудник ведомства обещал повлиять на уполномоченных лиц, в компетенцию которых входит решение этого вопроса», — сообщают в Нацполиции и добавляют, что в данном случае речь шла о взятке в размере 360 тысяч гривен: 4,5 тысячи долларов «вознаграждения» и 240 тысячах гривен — 50 процентах от суммы соцвыплаты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАБУ сообщили о задержании руководителя Кировоградской ОГА и еще одного чиновника за вымогательство взятки в размере около двух миллионов гривен.

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