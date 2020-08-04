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По улицам Киева разгуливает лось: очевидцы показали видео
В Киеве на улице в очередной раз заметили разгуливающего лося — на этот раз на улице Саперно-Слободская, что в Голосеевском районе.
Видео в соцсети выложил «Киев Оперативный». Водителей призвали быть внимательными — животное бегает по дорогам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года зоозащитники безуспешно пытались поймать в Киеве лося, который попал в город еще «подростком», и не мог самостоятельно выбраться из столицы в лес.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»