По улицам Киева разгуливает лось: очевидцы показали видео

В Киеве на улице в очередной раз заметили разгуливающего лося — на этот раз на улице Саперно-Слободская, что в Голосеевском районе.

Видео в соцсети выложил «Киев Оперативный». Водителей призвали быть внимательными — животное бегает по дорогам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года зоозащитники безуспешно пытались поймать в Киеве лося, который попал в город еще «подростком», и не мог самостоятельно выбраться из столицы в лес.





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