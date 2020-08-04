- 12:11 Беременная Илона Гвоздева назвала дату родов
- 12:08 «Шахтер» – «Вольфсбург»: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
- 12:08 Из-за необходимости носить маску акцент с губ в макияже сместится на глаза и брови, – визажист Татьяна Бойко
- 12:01 Новый всплеск коронавируса в Украине ожидается в октябре: озвучен прогноз
- 11:59 Зеленский четко объяснил Авакову, кто в Украине президент, — советник Ермака
- 11:27 Подозреваемого в убийстве солдата в Ровенской области отпустили под залог
- 11:25 Накануне нового учебного года в Минздраве напомнили, какие прививки нужно сделать детям
- 11:18 По улицам Киева разгуливает лось: очевидцы показали видео
- 11:12 США, ЕС, Британия и Япония выкупили всю вакцину против коронавируса в мире до середины 2022 года
- 11:07 Укротил мяч пяткой и «выстрелил»: в далекой Новой Зеландии забит фантастический гол
- 11:03 На Луганщине чиновник вымогал сотни тысяч от раненого участника боевых действий на Донбассе
- 10:57 В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента
Подозреваемого в убийстве солдата в Ровенской области отпустили под залог
В Дубно Ровенской области суд под залог в 84 тысячи гривен отпустил младшего лейтенанта Андрея С., который подозревается в убийстве на территории воинской части 37-летнего солдата-контрактника. (Ранее под Одессой командир застрелил 19-летнего солдата.)
— Солдат опоздал на дежурство, за что младший лейтенант решил его проучить, не ограничиваясь словесными замечаниями, — сообщают «Надзвичайні новини». — От первого удара солдат упал и сильно ударился головой об асфальт, от второго удара он ударился головой о стенку…
Как сообщил заведующий реанимацией Дубенской районной больницы Юрий Клименко, военнослужащего привезли в больницу в состоянии клинической смерти. У него была черепно-мозговая травма, массивное излияние вещества мозга.
Спасти солдата врачам не удалось. У погибшего остались жена и двое маленьких детей.
Убийца — 30-летний офицер, который воевал на Донбассе и имеет ряд наград. В суде он заявил, что сожалеет о произошедшем, но свою жестокость пояснить не смог. Теперь лейтенанту грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Бахмуте Донецкой области судят военнослужащего, который убил солдата. ЧП произошло в июле 2016 года. Командир роты так сильно избил своего подчиненного, что тот впал в кому и через пять дней скончался в военном госпитале.94
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»