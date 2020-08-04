Подозреваемого в убийстве солдата в Ровенской области отпустили под залог

В Дубно Ровенской области суд под залог в 84 тысячи гривен отпустил младшего лейтенанта Андрея С., который подозревается в убийстве на территории воинской части 37-летнего солдата-контрактника. (Ранее под Одессой командир застрелил 19-летнего солдата.)

— Солдат опоздал на дежурство, за что младший лейтенант решил его проучить, не ограничиваясь словесными замечаниями, — сообщают «Надзвичайні новини». — От первого удара солдат упал и сильно ударился головой об асфальт, от второго удара он ударился головой о стенку…

Как сообщил заведующий реанимацией Дубенской районной больницы Юрий Клименко, военнослужащего привезли в больницу в состоянии клинической смерти. У него была черепно-мозговая травма, массивное излияние вещества мозга.

Спасти солдата врачам не удалось. У погибшего остались жена и двое маленьких детей.

Убийца — 30-летний офицер, который воевал на Донбассе и имеет ряд наград. В суде он заявил, что сожалеет о произошедшем, но свою жестокость пояснить не смог. Теперь лейтенанту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Бахмуте Донецкой области судят военнослужащего, который убил солдата. ЧП произошло в июле 2016 года. Командир роты так сильно избил своего подчиненного, что тот впал в кому и через пять дней скончался в военном госпитале.

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