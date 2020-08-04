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Происшествия

Возле храма в Запорожье обнаружили обгоревшее тело женщины

12:30 4 августа 2020
Полиция

Во вторник, 4 августа, в Запорожье возле римско-католического храма «Собора Бога Отца Милосердия» обнаружено обгоревшее тело девушки. Ранее в Киеве мужчина совершил самоубийство «из-за детей».

Как сообщает OBOZREVATEL, сначала местные Telegram-каналы информировали, что девушку сожгли. Однако затем выяснилось, что она сама облила себя горючей жидкостью и подожгла.

«По предварительной информации, около 4:00 утра женщина облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. От полученных травм она погибла. Предварительно, это самоубийство», — сообщили изданию в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

На месте работают правоохранители, они устанавливают личность погибшей и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на Кировоградщине сотрудница исправительной колонии застрелилась прямо на вышке.

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