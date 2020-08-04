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В Киеве рухнувший столб на несколько часов парализовал движение транспорта (фото)
В Киеве на путепроводе через Броварской проспект упал столб — он завис на трамвайных проводах. Об этом сообщил корреспондент «ФАКТОВ». Ранее во Львове бетонный столб рухнул на троллейбус с пассажирами.
В столице на ул. Братиславской в направлении ул. Гната Хоткевича перекрыли движение автомобилей.
Кроме того, не ходят трамваи на Троещину и Воскресенку.
По словам очевидцев, экскаватор въехал в опору освещения. Из-за этого опора сломалась.
Позже появилась информация, что движение транспорта на Братиславской восстановили.
Напомним, в начале июля движение перекрывали на мосту Патона, где после ремонта прорвало трубу водоснабжения.
ФОТО: Telegram -канал «Артель»
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