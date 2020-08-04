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Происшествия

В Одессе забросали гранатами фигуранта скандального дела о покупке завода «Краян» (фото, видео)

13:25 4 августа 2020
покушение на Анатолия Коломийца

Поздно вечером 3 августа в Одессе неизвестные покушались на жизнь руководителя подразделения «Международной антикоррупционной ассамблеи» в Одесской области Анатолия Коломийца — одного из подозреваемых в деле о покупке завода «Краян». Как сообщили в региональном главке Нацполиции в Одесской области, на него напали на автостоянке в переулке Высоком.

В частности, злоумышленники бросили в сторону 36-летнего горожанина две гранаты РГД-5. В момент нападения мужчина как раз садился в свой автомобиль Audi, но не пострадал. По данным полиции, осколочные повреждения получила машина. Рядом образовались две воронки. С места происшествия изъяты фрагменты боеприпасов, а также еще одна граната — Ф-1, которая не сработала.

По факту покушения открыто уголовное производство.

Как стало известно «ФАКТАМ», потерпевший открыл ответный огонь, после чего злоумышленники скрылись.

Напомним, что Анатолию Коломийцу (бывшему депутату Килийского районного совета Одесской области), подозреваемому в деле о покупке завода «Краян» по завышенной цене, в январе 2020 года Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде залога в 420,4 тыс. грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор в отношении всех фигурантов дела о покупке бывшего здания завода «Краян».

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