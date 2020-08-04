27.65 / 27.89 32.27 / 32.78
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Продукты складывали в детскую коляску: в Николаеве школьница с мамой получили срок за кражи в супермаркете

14:40 4 августа 2020
Коляска

В Николаеве мать двоих детей вместе со своей дочерью — ученицей 11-го класса пришли в магазин с детской коляской, в которой находился ребенок. В сумку на ручке коляски они сложили рыбные консервы, красную икру, сосиски — всего на сумму около 500 гривен. Со всем этим мать и дочь спокойно прошли мимо кассы, не расплатившись. Спустя два дня они снова наведались в этот магазин, где теперь уже в саму коляску с младенцем нагрузили деликатесов побольше и снова пытались пройти мимо кассы, не заплатив за товар. Однако на сей раз охрана задержала воровок и вызвала полицию. Кражи были совершены в ноябре 2019 года.

Суд дал матери с дочерью по 1 году 3 месяца лишения свободы, однако освободил от наказания с испытательным сроком на год. Школьницу от тюрьмы во многом спасла положительная характеристика — как «дисциплинированной, ответственной, всесторонне развитой, активной на уроках», а мать-одиночку — ее декретный отпуск по уходу за младшим ребенком. Обе раскаялись в совершенном преступлении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двух таких воровок поймали в Одессе. Молодые женщины сложили товары в детские коляски и попытались уйти, не заплатив. Причем в одной из колясок был ребенок, а в другой лежала кукла.

А в Кременчуге разоблачили охранника супермаркета, помогавшего родным воровать продукты из магазина.

338

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рыба на крючке

Попавшаяся на крючок крупная рыба утопила рыбака в Закарпатье

На месте ДТП

Машину разорвало на две части после столкновения с деревом: фото смертельного ДТП под Черниговом

самолет

Самолет Путина приземлился в Крыму, куда ранее прибыл Медведчук, — СМИ

Коляска

Продукты складывали в детскую коляску: в Николаеве школьница с мамой получили срок за кражи в супермаркете

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер