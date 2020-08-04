Продукты складывали в детскую коляску: в Николаеве школьница с мамой получили срок за кражи в супермаркете

В Николаеве мать двоих детей вместе со своей дочерью — ученицей 11-го класса пришли в магазин с детской коляской, в которой находился ребенок. В сумку на ручке коляски они сложили рыбные консервы, красную икру, сосиски — всего на сумму около 500 гривен. Со всем этим мать и дочь спокойно прошли мимо кассы, не расплатившись. Спустя два дня они снова наведались в этот магазин, где теперь уже в саму коляску с младенцем нагрузили деликатесов побольше и снова пытались пройти мимо кассы, не заплатив за товар. Однако на сей раз охрана задержала воровок и вызвала полицию. Кражи были совершены в ноябре 2019 года.

Суд дал матери с дочерью по 1 году 3 месяца лишения свободы, однако освободил от наказания с испытательным сроком на год. Школьницу от тюрьмы во многом спасла положительная характеристика — как «дисциплинированной, ответственной, всесторонне развитой, активной на уроках», а мать-одиночку — ее декретный отпуск по уходу за младшим ребенком. Обе раскаялись в совершенном преступлении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двух таких воровок поймали в Одессе. Молодые женщины сложили товары в детские коляски и попытались уйти, не заплатив. Причем в одной из колясок был ребенок, а в другой лежала кукла.

А в Кременчуге разоблачили охранника супермаркета, помогавшего родным воровать продукты из магазина.

338

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter