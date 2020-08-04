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Машину разорвало на две части после столкновения с деревом: фото смертельного ДТП под Черниговом
Во вторник, 4 августа, в Черниговской области возле города Мена легковой автомобиль врезался в дерево. В результате погибли два человека. В этот же день смертельная авария произошла под Киевом.
Как сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Geely не справился с управлением — машина съехала с дороги и столкнулась с придорожным деревом. Авария привела к тому, что авто разорвало на две части, а находившиеся в нем водитель и пассажир погибли.
Полиция продолжает расследование.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев — Чернигов произошло жуткое ДТП с последующим пожаром. Видео возгорания выложили в сеть. «Настоящий огненный ад», — говорится в комментарии.228
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!