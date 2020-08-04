Машину разорвало на две части после столкновения с деревом: фото смертельного ДТП под Черниговом

Во вторник, 4 августа, в Черниговской области возле города Мена легковой автомобиль врезался в дерево. В результате погибли два человека. В этот же день смертельная авария произошла под Киевом.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Geely не справился с управлением — машина съехала с дороги и столкнулась с придорожным деревом. Авария привела к тому, что авто разорвало на две части, а находившиеся в нем водитель и пассажир погибли.

Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев — Чернигов произошло жуткое ДТП с последующим пожаром. Видео возгорания выложили в сеть. «Настоящий огненный ад», — говорится в комментарии.

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