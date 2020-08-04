Попавшаяся на крючок крупная рыба утопила рыбака в Закарпатье

В Иршавском районе Закарпатской области погиб рыбак — причиной его смерти стала крупная рыба, попавшая на крючок. Ранее в Черкассах утонул мужчина, успевший спасти своего сына.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, чрезвычайная ситуация с рыбаком произошла на озере около села Горбок.

«По словам очевидцев, мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая потащила рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул. Глубина водоема в этом месте составляла 4 метра», — сообщают спасатели.

Водолазы обследовали водоем, и нашли тело рыбака. Погибшим оказался житель Мукачево.

В чрезвычайной службе отмечают, что на 4 августа в Закарпатской области зарегистрировано 20 смертельных случаев на воде, в то время как годом ранее их было 18. Всего в 2019 году на водных объектах края погибло 29 граждан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столичном Гидропарке спасатели обнаружили тело утонувшего парня. Молодой человек не рассчитал сил, пытаясь переплыть реку.

Иллюстративное фото.



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