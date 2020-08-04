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СМИ назвали имя задержанного в Киеве участника "Самообороны Крыма" — им оказался фигурант базы "Миротворца"
Участником «Самообороны Крыма», которого задержали в Киеве сотрудники спецслужбы, оказался житель Ялты Александр Расшивалов.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на информацию из органов прокуратуры.
Получивший в 2016 году медаль «За возвращение Крыма» ялтинец годом позже попал под следствие, был осужден и приговорен к исправительным работам за то, что отобрал у женщины мобильный телефон.
Журналисты выяснили, что крымчанин осенью 2019 года зарегистрировал в Киево-Святошинском районе фирму по оптовой торговле скобяными изделиями, а также водопроводным и отопительным оборудованием. В реестре был указан и адрес проживания в Дарницком районе столицы.
Кстати, данные Расшивалова занесены в базы «Миротворца» как пособника российских оккупантов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские оперативники задержали крымчанина, поддержавшего «русскую весну» на полуострове и возглавлявшего структуру российской политической партии.
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