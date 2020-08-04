Заводил разговор о политике и требовал не молчать: выяснились новые подробности захвата банка в центре Киева

Заложница террориста, который в понедельник, 3 августа, захватил отделение банка в киевском бизнес-центре, рассказала, о чем они общались.

Интервью с начальницей отделения банка, которое захватил террорист, Натальей Чучупак показали в эфире канала «Украина 24». Бывшая заложница рассказала, что злоумышленник требовал не молчать, а говорить с ним. в том числе о политике.

«Когда я начинала молчать. Он говорил: «Почему ты молчишь, разговаривай со мной», — вспоминает Чучупак.

Наталья Чучупак отметила, что столичный террорист не хотел денег. Он называл себя Святым духом, который сможет все изменить, и в результате все будут жить счастливо, богато.

Ранее сообщалось, что на фото из захваченного террористом отделения банка присутствуют разные заложницы.

Фото: скриншот

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