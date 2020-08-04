- 00:15 Умерла мать Игоря Коломойского
- 04.08 23:57 "Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на страшный взрыв в Бейруте
- 04.08 23:30 Позарился на цепочку и личные вещи: в Хмельницкой области цинично убили 36-летнего священника
- 04.08 23:10 Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара засветился на ТВ: сеть вскипела от гнева
- 04.08 22:49 Катастрофа поколений: в ООН предрекли беду из-за закрытия школ во всем мире
- 04.08 22:38 Апокалипсис в Бейруте: тысячи погибших и раненых
- 04.08 22:20 Новый Сивохо: Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин на переговорах по Донбассу
- 04.08 21:35 Супрун рассказала, можно ли употреблять ранние арбузы
- 04.08 20:59 Израиль предлагает хасидам не ехать осенью в Украину
- 04.08 20:41 Окровавленные люди, выбитые стекла, сорванные крыши: что известно о взрывах в Бейруте
- 04.08 20:31 Учебный год в вузах начнется с опозданием: названа дата
- 04.08 20:04 Экс-футболист сборной Украины Селезнев женился на россиянке
Позарился на цепочку и личные вещи: в Хмельницкой области цинично убили 36-летнего священника
В Хмельницкой области работники уголовного розыска раскрыли циничное убийство священнослужителя, которое совершил охочий до легкой наживы злоумышленник. Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в расстреле священника в столице.
Об этом говорится в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Национальной полиции.
Сообщается, что 25 июля на номер полиции «102» поступило сообщение о том, что неподалеку автобусной остановки одного из сел Летичевского района Хмельницкой области обнаружено тело неизвестного мужчины 30−35 лет на стадии разложения.
Проведенные первоочередные меры правоохранителей выявили наличие признаков насильственной смерти, поэтому было открыто уголовное производство по квалификации «Умышленное убийство».
В дальнейшем оперативниками удалось установить личность убитого — им оказался 36-летний житель Закарпатской области — священнослужитель УПЦ, пропавший накануне указанных событий.
После проведения розыскных действий полицейским удалось установить личность подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый за воровство мужчина.
«Наверняка и на этот раз не удержался от чужого имущества, но „ставка“ уже выше — жизнь человека. Злоумышленник в содеянном сознался», — отмечают в полиции.
Негодяя задержали с вещами жертвы в городе Дружковка Донецкой области.
«Продолжаются следственные действия. Реальные мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении правоохранителей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом «любителе» церковных вещей: в Виннице уголовник-убийца украл из храма мощи Святого Николая и подарил их другу.104
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!