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Происшествия

Позарился на цепочку и личные вещи: в Хмельницкой области цинично убили 36-летнего священника

23:30 4 августа 2020
Священник

В Хмельницкой области работники уголовного розыска раскрыли циничное убийство священнослужителя, которое совершил охочий до легкой наживы злоумышленник. Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в расстреле священника в столице.

Об этом говорится в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Сообщается, что 25 июля на номер полиции «102» поступило сообщение о том, что неподалеку автобусной остановки одного из сел Летичевского района Хмельницкой области обнаружено тело неизвестного мужчины 30−35 лет на стадии разложения.

Проведенные первоочередные меры правоохранителей выявили наличие признаков насильственной смерти, поэтому было открыто уголовное производство по квалификации «Умышленное убийство».

В дальнейшем оперативниками удалось установить ​личность убитого — им оказался 36-летний житель Закарпатской области — священнослужитель УПЦ, пропавший накануне указанных событий.

После проведения розыскных действий полицейским удалось установить личность подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый за воровство мужчина.

«Наверняка и на этот раз не удержался от чужого имущества, но „ставка“ уже выше — жизнь человека. Злоумышленник в содеянном сознался», — отмечают в полиции.

Негодяя задержали с вещами жертвы в городе Дружковка Донецкой области.

«Продолжаются следственные действия. Реальные мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом «любителе» церковных вещей: в Виннице уголовник-убийца украл из храма мощи Святого Николая и подарил их другу.

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