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Масштабное ДТП под Николаевом с участием 9 машин: среди пострадавших годовалый ребенок (фото, видео)
Авария произошла во вторник, 4 августа, на трассе Николаев — Благовещенское, в районе поворота на николаевский аэропорт, возле села Баловное. По одной из версий, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который затормозил с нарушением правил и уехал.
В резко затормозивший за ним Daewoo Lanos врезался КамАЗ, который смял полсалона легковушки. Дальше все было по принципу домино — столкнулись еще семь шедших за грузовиком автомашин.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации Нацполиции, в результате аварии пострадал 63-летний водитель Daewoo Lanos и его четверо пассажиров, среди которых 15-летний подросток и годовалый ребенок. Также травмы получила 26-летняя пассажирка Skoda Octavia. Всех пострадавших «скорая» увезла в больницу.
По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство.
Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области просит свидетелей сообщить информацию об обстоятельствах ДТП, предоставить записи с видеорегистраторов. Контактные телефоны (067) 512- 91−13 или 102.
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Масштабное ДТП под Николаевом с участием 9 машин: среди пострадавших годовалый ребенок (фото, видео)
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