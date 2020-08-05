Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе

Начиная с 27 июля, когда на Донбассе ввели очередной «режим тишины», российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы.

Так, согласно данным командования Объединенными силами, за текущие сутки обстрел был зафиксирован в районе населенного пункта Шумы — противник произвел два выстрела из подствольного гранатомета.

Накануне противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета в районе Песок, а также из подствольного гранатомета около Майорского и Луганского.

В командовании ООС заявили, что обстрелы были «провокативными» и что ответный огонь не открывался.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наблюдатели из миссии ОБСЕ зафиксировали 123 нарушения тишины на Донбассе за первые четыре дня перемирия.

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter