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Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе
Начиная с 27 июля, когда на Донбассе ввели очередной «режим тишины», российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы.
Так, согласно данным командования Объединенными силами, за текущие сутки обстрел был зафиксирован в районе населенного пункта Шумы — противник произвел два выстрела из подствольного гранатомета.
Накануне противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета в районе Песок, а также из подствольного гранатомета около Майорского и Луганского.
В командовании ООС заявили, что обстрелы были «провокативными» и что ответный огонь не открывался.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наблюдатели из миссии ОБСЕ зафиксировали 123 нарушения тишины на Донбассе за первые четыре дня перемирия.41
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