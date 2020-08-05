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Происшествия

На Закарпатье пара устроила любовную оргию посреди улицы (видео 18+)

11:49 5 августа 2020
любовники

В городе Хуст в Закарпатье, где недавно усилили карантинный режим, молодая пара решила заняться любовью на оживленной улице. Увлеченные процессом влюбленные не реагировали на возмущения прохожих и проезжающие машины и остановились, лишь когда на место прибыла полиция. Правоохранители заставили мужчину и женщину одеться и отойти от здания аптеки.

Видео с участниками инцидента опубликовал в Facebook Анатолий Истратов.

Жители Хуста подтвердили, что раскрепощенную парочку видели в городе и раньше, но на оргию перед зданием церкви молодые люди решились впервые.

Напомним, ранее врачи оценили, опасны ли интимные отношения во время пандемии коронавируса. Отдельные медицинские рекомендации разработаны для инфицированных и тех, кто соблюдает режим изоляции.

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