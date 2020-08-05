Поели мидий и креветок: в Одессе посетители ресторана оказались в больнице с отравлением (фото)

После банкета в одном из ресторанов, расположенных в центре Одессы, пятеро взрослых и один ребенок госпитализированы в городскую клиническую инфекционную больницу. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров. (Ранее в Кропивницком работники кафе заразили сальмонеллезом гостей на свадьбе.)

«Они связывают свое заболевание с употреблением морепродуктов — мидий, креветок — в банкетном зале одного из учреждений питания Одессы, где 27 июля были на банкете. На мероприятии были 30 человек», — рассказал Гончаров.

Утром после банкета у них появились типичные симптомы отравления: температура до 38 °C, тошнота, диарея, боль в животе, общая слабость.

Оперативно проведенная в данном заведении общепита внеплановая проверка выявила множество нарушений.

«Мясо, морепродукты и яйца хранили без надлежащей маркировки и необходимой информации о дате производства и сроках хранения. Продукты лежали на складе без контроля режимов температуры и влажности, что могло привести к размножению патогенных микроорганизмов и формированию токсинов», — сообщили в главке Госпродпотребслужбы.

Помимо того, кухонное оборудование и инвентарь ресторана располагались в захламленных помещениях, а стеллажи для чистой посуды изготовлены из непригодных для мытья материалов.

В итоге — сальмонеллез: такой диагноз установлен медиками инфекционки, куда помещены посетители ресторана. Последний сейчас закрыт, проводится эпидрасследование.

По данным главного санврача региона, уровень кишечных инфекций в Одессе вырос практически вдвое.

«За прошлую неделю по сравнению с предыдущим аналогичным периодом количество заболевших возросло в 1,9 раза: за медицинской помощью обратились 207 человек против 107», — отметил Виталий Гончаров.

В частности, количество заболевших детей увеличилось в 1,7 раза (110 против 63), самая уязвимая возрастная группа — до 4 лет (49%).

Около 20% заболевших связывают отравление с потреблением домашней еды (нарушение технологий приготовления и хранения), 18% - с употреблением немытых овощей и фруктов, до 14% - мясных продуктов, до 16% - молочных продуктов, приобретенных на рынках. Кроме того, до 10% людей считают причиной заболевания употребление морепродуктов, 7,4% - купание в море на городских пляжах (глотание морской воды).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении на заводе в Кременчуге. Работники жаловались, что им стало плохо после употребления блинчиков в столовой предприятия.

А в Ровенской области массово отравились школьники — причиной стали конфеты, купленные на местном рынке.

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