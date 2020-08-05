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Происшествия

Под Одессой воры за две ночи сняли с теплотрассы 3 тонны металлической обшивки (фото)

15:08 5 августа 2020
теплотрасса

В городе Теплодаре, что под Одессой, трое злоумышленников сняли с городской теплотрассы 3 тонны (300 метров) металлической обшивки. (Ранее под Херсоном мужчина украл километры кабеля и сдал в металлолом.)

«За пару ночей мужчины похитили три тонны металла, который сразу сдали в пункт приема металлолома», — сообщили в Беляевском отделе полиции.

Отмечается, что злоумышленники — жители двух близлежащих к Теплодару сел — Повстанское и Мирное. Мужчинам — 27, 30 и 38 лет. Каждый из них ранее уже привлекался к ответственности за совершение краж.

Сейчас открыто производство по статье «Кража» (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Похищенный металл из пункта-приемника правоохранители изъяли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП под Киевом: мужчина поссорился с женой из-за металлолома, лежавшего во дворе, и пытался поджечь себя и близких.

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