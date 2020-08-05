- 15:56 В Мадриде появилась площадь Леси Украинки
- 15:43 Зеленский наградил посмертно бойцов, погибших под Зайцево
- 15:34 В Киеве с 6 августа возможны ограничения на вход на станцию метро "Вокзальная": что важно знать
- 15:09 В Киеве мошенник пытался отобрать квартиру у ветерана АТО
- 15:08 Под Одессой воры за две ночи сняли с теплотрассы 3 тонны металлической обшивки
- 14:56 Вследствие взрыва в Бейруте пострадали украинцы: что об этом известно
- 14:51 В Украине появятся шерифы: чем они будут заниматься
- 14:46 Зеленский обсудил задержание "вагнеровцев" с Лукашенко: детали разговора
- 14:11 Из-за схем топ-менеджеров «Укроборонпром» потерял в Пакистане контрактов на 15 миллионов долларов, — СМИ
- 14:11 Рванули в Россию: два украинца помогают Поветкину готовится к чемпионскому бою с Уайтом
- 14:07 Суд над Ефремовым: гражданскую жену погибшего Захарова не признали потерпевшей
- 13:58 Синоптик рассказала, где 6 августа пройдут дожди с грозами
Под Одессой воры за две ночи сняли с теплотрассы 3 тонны металлической обшивки (фото)
В городе Теплодаре, что под Одессой, трое злоумышленников сняли с городской теплотрассы 3 тонны (300 метров) металлической обшивки. (Ранее под Херсоном мужчина украл километры кабеля и сдал в металлолом.)
«За пару ночей мужчины похитили три тонны металла, который сразу сдали в пункт приема металлолома», — сообщили в Беляевском отделе полиции.
Отмечается, что злоумышленники — жители двух близлежащих к Теплодару сел — Повстанское и Мирное. Мужчинам — 27, 30 и 38 лет. Каждый из них ранее уже привлекался к ответственности за совершение краж.
Сейчас открыто производство по статье «Кража» (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Похищенный металл из пункта-приемника правоохранители изъяли.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП под Киевом: мужчина поссорился с женой из-за металлолома, лежавшего во дворе, и пытался поджечь себя и близких.
196
Читайте также: «Молодой республике нужен металл»: колесо обозрения в Донецке порежут на металлолом
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.