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В Одессе девушка выпрыгнула из окна 11-го этажа и выжила (видео)
Вечером во вторник, 4 августа, в историческом центре Одессы их окна жилой многоэтажки выпрыгнула девушка. На место ЧП оперативно прибыла скорая медпомощь, что, собственно, явилось решающим фактором: удалось вовремя доставить потерпевшую в больницу. (Ранее в Полтаве мать двухмесячного ребенка погибла, упав с балкона 9-го этажа.)
Как стало известно «ФАКТАМ», 24-летняя одесситка накануне вернулась из Киева. По словам ее знакомых, она «пребывала в странном состоянии, обусловленном, вероятнее всего, проблемами личного характера». Именно в таком состоянии она находилась и в момент попытки самоубийства.
Во всяком случае камеры видеонаблюдения зафиксировали молодую одесситку, когда она пыталась попасть в любую из парадных многоэтажки. Ей удалось войти следом за женщиной, которая открыла входную дверь ключом.
Затем, поднявшись на одиннадцатый этаж, девушка выпрыгнула из окна…
Она госпитализирована в реанимацию в тяжелом стоянии, со множественными переломами. Медики борются за ее жизнь.
По предварительным данным, проживает она с родителями в другом районе города. В вечер попытки суицида при ней не было даже мобильного телефона.
В полиции уточняют мотивы случившегося.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Киеве: на улице Арсенальной женщина пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна 4-го этажа.
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