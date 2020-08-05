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Находил жертв в интернете: мужчина годами развращал мальчиков-подростков на Харьковщине
На Харьковщине задержали мужчину, уличенного в преступлениях сексуального характера в отношении, как минимум, двоих несовершеннолетних. Ранее в столице задержали 50-летнего мужчину, развращавшего 13-летних девочек.
Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, 4 августа в полицию обратилась мать 15-летнего подростка и заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. Полицейские в тот же день установили, что речь идет о ранее судимом 47-летнем жителе города Краснограда.
«Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что, преступление сексуального характера мужчина совершил в отношении еще одного несовершеннолетнего», — отметили в полиции и добавили, что житель Краснограда в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет-сеть и действовал по одной схеме.
Так, злоумышленник регистрировался в социальных сетях и, выдавая себя за молодого парня, знакомился с несовершеннолетними, налаживал с ними дружеские отношения, а через некоторое время заводил разговоры на сексуальные темы. После этого он договаривался со своими интернет-знакомыми о личной встрече и «в собственном автомобиле совершал развратные действия».
Открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.
Тем временем правоохранители ищут и других возможных жертв задержанного: «Уважаемые родители! Расскажите детям об опасности знакомств на улице и через интернет. Контролируйте досуг своих детей и следите, с кем они общаются и какие сайты посещают. Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), под которым злоумышленник общался с малолетним, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобным для вас способом».
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