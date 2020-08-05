В Черкасской области преступники похитили и пытали местного предпринимателя. Мужчине ломали ребра и пальцы, выдавливали глаза, в него несколько раз стреляли. 37-летний Евгений Бекренев чудом остался жив после того, как одна свинцовая пуля попала ему в голову, а другая — в грудь. Подробности, которые рассказывает Евгений, ужасают. — Бандиты не скрывали своих лиц, потому что не собирались оставлять меня в живых, — рассказывает Евгений. — Лежа на земле с простреленной головой, я изо всех сил пытался задержать дыхание — чтобы они решили, что я мертв. Получилось. Они уехали — и я пополз на звук проезжавших рядом автомобилей. Несмотря на то что я с трудом мог дышать (как потом выяснилось, три из пяти поломанных ребер пробили легкое), все же выбрался на трассу. Преступников быстро установили и задержали. Им вменяют целый ряд статей Уголовного кодекса: похищение человека, пытки, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, покушение на убийство. В полиции задержанных называли особо опасными преступниками, а пострадавшему обеспечили государственную охрану. Так было первые несколько дней после случившегося. Пока суд не принял решение отпустить подозреваемых под залог. Они вышли на свободу. А Евгений Бекренев остался без охраны и теперь боится за свою жизнь.

«Они били меня по голове. Затянутый на шее мешок быстро наполнился кровью…»

— Преступники живут в двух-трех километрах от моего дома, — рассказал «ФАКТАМ» Евгений Бекренев. — Они уже успели переписать свой бизнес на других людей. Это и неудивительно, ведь им грозит в том числе и конфискация имущества. На самом деле именно бизнес и стал причиной произошедшего. Они решили меня убить за то, что я, как они считали, перешел им дорогу.

У Евгения Бекренева в Смеле Черкасской области есть компания — интернет-провайдер.

— Я занимаюсь интернетом уже 17 лет, — говорит Евгений. — Был момент, когда я продал свою сеть и уехал на работу в Германию. В этом году вернулся и из-за эпидемии коронавируса не смог уехать обратно. Оставшись в Смеле, создал здесь новую небольшую сеть. До 2014 года в городе было всего четыре интернет-провайдера. Потом в Смелу зашла крупная компания из Луганской области, затем — из Полтавской. Забегая наперед, скажу, что меня похитили и пытались убить как раз представители полтавской компании. Как я уже сказал, создал свою сеть и стал подключать к ней абонентов из Смелы. Провел интернет и к себе на стройку.

Стройка находится всего в трехстах метрах от моего дома в Смеле, но это уже считается пригородом, то есть Смелянским районом. Два человека, которые живут рядом со стройкой, попросили меня провести интернет им тоже. Сказали, что у меня и скорость, и тарифы лучше, чем у провайдера, услугами которого они до сих пор пользовались. Я согласился. Одного подключил, а вот другого не успел.

По словам Евгения, ни угроз, ни предупреждений от конкурентов он не получал. И людей, которые на него напали вечером 25 июня, раньше никогда не видел.

— Около 23:00 я на электровелосипеде ехал в свой гараж, — вспоминает Евгений. — Увидел на обочине микроавтобус с открытым капотом. Остановился и спросил у водителя, не нужна ли помощь. Тот сказал, что в машине пропало давление масла и он ждет эвакуатор. Я поехал в гараж. А когда минут через 40 ехал обратно, увидел, что микроавтобус так и стоит на том же месте. Я опять остановился. «Так что, эвакуатор не приехал?» — спросил. Водитель сделал вид, что не расслышал. Попросил меня подойти ближе. Я приблизился к нему буквально на шаг, как вдруг он достал из машины помповое ружье и нацелил его на меня: «Руки вверх!» Не понимая, что происходит, я поднял руки. «На колени!» — скомандовал водитель. Я решил, что это ограбление. Сказал, что у меня с собой ничего нет, даже мобильного (я действительно не взял с собой телефон).

В это время мимо проезжала машина. Я махал руками, но автомобиль пролетел не останавливаясь. Преступник, который направил на меня ружье, громко сказал что-то вроде: «Вот он, держите его». Тут же из микроавтобуса выскочили еще трое.

Заломили мне руки, связали их капроновой лентой, натянули на голову брезентовый мешок и бросили меня в микроавтобус. Потом на меня бросили электровелосипед (думаю, в этот момент мне уже сломали несколько ребер) и двое преступников сели сверху. Меня куда-то повезли. Начали бить. Били по голове, выбили мне несколько зубов. Затянутый на шее мешок быстро наполнился кровью и перестал пропускать воздух. Стало нечем дышать. Преступники не озвучивали никаких требований, и я по-прежнему не понимал, с чем все это связано.

Микроавтобус, в котором везли Евгения, зафиксировали камеры видеонаблюдения

Мы ехали минут двадцать пять. Меня привезли в гараж, привязали там руки к какому-то столбику и начали допрашивать. Спрашивали, с кем я работаю. Я ответил, что работаю сам, вслед за этим посыпались удары: «Врешь!» Спрашивали, сколько у меня денег, во что я их вложил. Уже по их вопросам стало ясно, что это конкуренты, но явно не местные. Сотрудники компаний из местных фирм прекрасно знали все эти нюансы и не стали бы о них спрашивать. Потом один из избивавших меня преступников сказал что-то вроде: «Мы делали сеть, и тут ты приперся со своими ценами. У нас и так все шло не очень хорошо». Я понял, что это конкуренты из полтавской фирмы, которым не понравилось, что я «на их территории» решил подключить двух абонентов.

В гараже меня били двое. Водитель микроавтобуса и, как я потом понял, его брат. Мои ответы их не устраивали. Мне ломали пальцы, выдавливали левый глаз, плоскогубцами сломали нос. Угрожали, что отрежут ухо. С меня то снимали мешок, то надевали его снова. Они меня фотографировали. Первое фото у них не получилось, пришлось переснимать. Я так и не понял, для кого они делали эти фотографии. Но, когда они ненадолго вышли из гаража, слышал, как один из бандитов сказал другому: «Так что, будем звонить, говорить?» Еще они обсуждали, что делать с моим велосипедом. Потом вернулись со словами: «Сейчас поедем на водные процедуры». Все местные знают, что рядом два карьера. В одном глубина воды около 70 метров, в другом — 50 метров. В этих карьерах не раз находили трупы. Помню, подумал: «Только бы они не бросили меня туда живым». Это была бы страшная смерть.

Меня схватили под руки, выволокли из гаража (идти я не мог) и забросили в машину. Уже не в микроавтобус, а в легковушку. Мы ехали минут пятнадцать. Когда меня вытащили из машины, я понял, что это не карьер. В этот раз мешок не был затянут на шее, и я увидел под ногами траву. Услышал звук тепловоза. Сообразил, что меня вывезли, как у нас говорят, «на болота». Усадили на пенек возле реки, сняли с головы мешок. Старший в этой банде (один из тех, кто меня избивал в гараже) спросил: «Что делать будем?» «А что делать? — говорю. — Вы же привезли меня сюда убивать, а не чай пить». Правда, вряд ли они разобрали, что я сказал.

На берег реки бизнесмена привезли убивать

У меня весь рот был в крови, зубы выбиты и поломаны, и я скорее шипел, а не говорил. Попросил попить. «Заходи в воду, пей», — сказал преступник. Я пошел в реку. Была мысль сорваться и поплыть. Но я понял, что со сломанными ребрами далеко не уплыву и меня просто пристрелят. Пить воду из реки не стал, но умылся.

Услышал, как кто-то из них крикнул: «Давай быстрее, светает уже». Мне опять надели на голову мешок и приставили к затылку что-то твердое. Я все еще стоял в воде. Помню, подумал, что падать можно только на спину. Если упаду лицом в воду, захлебнусь. В этот момент раздался выстрел. Меня оглушило. Было ощущение, как будто ударили кирпичом по голове. Я упал на колени, затем — на спину. Голова оказалась на берегу, тело было в воде. После этого прозвучало еще четыре выстрела. Мне стреляли в грудь. Я опять почувствовал сильный удар. А потом — как по груди потекло что-то теплое. Это была моя кровь.

Удивительно, но в грудь попала только одна пуля. Остальные три — в землю, их там потом нашли эксперты. Наверное, меня спас широкий свитер и ветровка (я ехал в гараж фактически ночью и достаточно тепло оделся). В этой одежде я казался намного шире, чем есть на самом деле. Это меня и спасло. Выстрелы меня оглушили. Следующие полчаса я вообще ничего не слышал. Но понимал, что преступники еще рядом и не собираются оставлять меня в живых. Нужно было притвориться мертвым. Я открыл рот и оттуда хлынула кровь. Мешок тут же ею наполнился. Думаю, они это увидели. Я не шевелился и, как мог, старался задержать дыхание. Не знаю, сколько времени так пролежал. Минут 10—15, не меньше. По-прежнему ничего не слышал, поэтому не знаю, когда именно они уехали. Я стянул с себя мешок, огляделся по сторонам. Вокруг никого не было.

«Врачи выкручивали пулю из моей головы, как гайку»

Примерно понимая, где находится, Евгений решил выбираться на трассу. Это стоило ему больших усилий.

— Сначала я полз, потом попробовал идти. Триста метров преодолел примерно за полчаса, — вспоминает Евгений. — Еще тащил с собой окровавленный мешок и ленту, которой мне связывали руки. Хотел сохранить это как вещдок. На трассе пытался поднять руку, чтобы остановить машину, но не мог. Получалось только пошевелить пальцами. Я довольно долго простоял на обочине весь в крови. Машины проезжали мимо. Потом, к счастью, остановился серый ВАЗ. Парень, который был за рулем, спросил: «Вам помочь?» «Я не наркоман. Меня избили», — говорю. Собрал все оставшиеся силы, чтобы отчетливо произнести эту фразу. Попросил его набрать номер моего друга, который работает на скорой. Я помнил его номер наизусть, но у парня не оказалось денег на телефоне. Поэтому он вернулся на переезд и вызвал скорую из дежурной части.

Преступники зверски избили Евгения Бекренева — сломали ему ребра и пальцы, пробили легкое, плоскогубцами сломали нос…

Евгения отвезли в Смелянскую районную больницу, где тут же положили на операцию.

— Сначала извлекли свинцовую пулю из груди. Она чудом не задела жизненно важные органы, — говорит Евгений. — Из-за того, что сломанные ребра в нескольких местах пробили легкое, у меня начался пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости. — Авт.). Потом достали пулю из головы. Она попала в нижнюю часть черепа. Пуля сильно помялась и стала конусообразной. Ее выкручивали из моей головы, как гайку. Врач сказал, что мне крупно повезло. Если бы она попала в шейный позвонок, я бы умер или навсегда остался парализованным.

Пуля попала Евгению в нижнюю часть головы

Так совпало, что, когда меня привезли в больницу, там уже были сотрудники полиции. Они приезжали по другому делу и тут же опросили меня. Двух бандитов я хорошо запомнил (они ведь даже не закрывали лицо) и сказал свои подозрения по поводу полтавской фирмы-конкурента. Через несколько дней троих задержали. Оказалось, они действительно работали на провайдера, о котором я подумал. Правда, хозяин этой фирмы (он находится в Полтаве) говорит, что не был знаком с этими людьми — дескать, таких подрядчиков на местах у него много. Может, и так. Когда личности преступников установили, ко мне приставили государственную охрану. Начальник местной полиции сказал, что это очень непростые люди.

Новость о том, что суд отпустил опасных преступников под залог, стала для Евгения шоком:

— Я узнал об этом от посторонних людей. Говорят, залог был 160 тысяч гривен. Так и не понял, с каждого или за всех сразу. Но это и не важно. Важно то, что бандиты, которые чуть меня не убили, теперь на свободе. Они в любой момент могут либо сбежать, либо окончательно со мной расправиться. Охраны у меня уже нет. И я боюсь за свою жизнь. Одной встречи с этими людьми мне хватило для того, чтобы понять, что они не остановятся ни перед чем.

О задержании банды похитителей сообщали в пресс-службе полиции Черкасской области. Сообщалось, что во время задержания у них изъяли карабин, охотничье ружье, два пистолета и одежду со следами крови.

Во время задержания у банды похитителей изъяли карабин, охотничье ружье, два пистолета и одежду со следами крови

Нашли и автомобиль, в котором они везли Евгения.

В этом микроавтобусе злоумышленники везли Евгения в гараж

Суд арестовал злоумышленников, но с возможностью внесения залога. Обвиняемые этим воспользовались и вышли на свободу.

В пресс-службе прокуратуры Черкасской области «ФАКТАМ» сообщили, что прокурор настаивал на аресте без права внесения залога. Но суд решил иначе.

— Не согласившись с решением суда в части возможности внесения залога, прокуроры подали апелляционные жалобы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — Этот вопрос будет рассматриваться в апелляционном суде 11 августа.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании киллеров, на счету у которых заказные убийства, в том числе топ-менеджера Caparol и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. Однако суд практически тут же отпустил киллеров на свободу.



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