Захват банка в центре Киева: суд определился с мерой пресечения для Каримова

Сухробу Каримову, угрожавшему взорвать банк в центре столицы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога. Об этом сообщили в новостном Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Напомним, в понедельник, 3 августа, мужчина захватил отделение банка в помещении бизнес-центра «Леонардо», заявив, что в рюкзаке у него — взрывчатка. Он требовал выхода в эфир телеканала ZIK. На его условия согласились и в момент интервью произошел захват.

Во время содержания Каримова под стражей он, скорее всего, будет подвергнут психиатрической экспертизе — ранее в МВД уже заявили о диагнозе, который террористу поставили на родине.

«ФАКТЫ» вели прямую трансляцию с места инцидента.

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