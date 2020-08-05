- 17:26 Украина передаст Италии информацию о десятках наемников, воюющих на Донбассе
- 17:14 Может укусить: соперник Тайсона застрахует уши перед боем легенд
- 17:10 Фонд Рината Ахметова помогает детям жить и слышать мир
- 17:08 Захват банка в центре Киева: суд определился с мерой пресечения для Каримова
- 16:46 Суд над Ефремовым: на подушке безопасности есть следы ДНК актера, а в машине – гашиш
- 16:45 Каждые 15 секунд в мире умирает больной коронавирусом, — Reuters
- 16:40 На 11 киевских пляжах обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться
- 16:40 В Министерстве образования рассказали, будут ли проводится торжественные линейки 1 сентября
- 16:19 Находил жертв в интернете: мужчина годами развращал мальчиков-подростков на Харьковщине
- 16:05 В Одессе девушка выпрыгнула из окна 11-го этажа и выжила
- 16:01 Еще две реки в Крыму оказались на грани исчезновения
- 15:56 В Мадриде появилась площадь Леси Украинки
Захват банка в центре Киева: суд определился с мерой пресечения для Каримова
Сухробу Каримову, угрожавшему взорвать банк в центре столицы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога. Об этом сообщили в новостном Telegram-канал Obozrevatel.ua.
Напомним, в понедельник, 3 августа, мужчина захватил отделение банка в помещении бизнес-центра «Леонардо», заявив, что в рюкзаке у него — взрывчатка. Он требовал выхода в эфир телеканала ZIK. На его условия согласились и в момент интервью произошел захват.
Во время содержания Каримова под стражей он, скорее всего, будет подвергнут психиатрической экспертизе — ранее в МВД уже заявили о диагнозе, который террористу поставили на родине.
«ФАКТЫ» вели прямую трансляцию с места инцидента.52
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!