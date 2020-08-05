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Происшествия

Смертельный пожар в «Токио Стар»: совладельца отеля выпустили из СИЗО (фото)

18:20 5 августа 2020
пожар в отеле Токио Стар в Одессе

Апелляционный суд Одесской области отпустил из СИЗО Сергея Дурача — совладельца отеля «Токио Стар», где в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще десятерых госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

Рассматривая жалобу, поданную адвокатами обвиняемого на вердикт Киевского райсуда Одессы от 17 июля (совладельца отеля, имеющего иностранное гражданство, взяли под стражу), коллегия апелляционной инстанции выслушала обе стороны процесса.

Защита полагала, что Дурача вообще не должны были брать под стражу. Однако это сделали, так как «дело получило широкий общественный резонанс: Черный сначала был под стражей, старший администратор отеля Паровик также какое-то время была под стражей…» Потому, дескать, в жалобе просили отпустить своего подзащитного под круглосуточный домашний арест.

Представитель стороны обвинения прокурор Евгений Антощук настаивал на правильности решения районного суда. Отметил, в частности, что подсудимый — непосредственный владелец помещений, где произошел пожар. Более того, он не только занимался вопросами водо- и электроснабжения отеля, но и организовал его работу в целом. Прокурор также напомнил, что через три дня после пожара, когда другого совладельца, Вадима Черного, отправили в СИЗО, Дурач покинул пределы Украины и находился в розыске.

Судьи все же решили отменить решение суда первой инстанции и определили Дурача под круглосуточный домашний арест, обязав его носить электронный браслет, сдать паспорта и не общаться с другими фигурантами дела.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в июне 2020 года владельца отеля Вадима Черного отпустили на свободу.

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