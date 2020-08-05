Под Киевом сгорела фура с посылками (фото)

В среду, 5 августа, на Бориспольской трассе загорелся почтовый фургон. Напомним, в июне в Кривом Роге пожарным не удалось спасти грузовик «Новой почты» с посылками.

При пожаре никто не пострадал, а вот причиной возгорания правоохранители считают неисправность в электропроводке автомобиля, сообщил Obozrevatel.

Фото с места происшествия показал ресурс Киев Оперативный. Судя, по кадрам, которые опубликовали очевидцы, сгоревший грузовик принадлежит компании TNT.

Точную причину загорания еще предстоит установить.

Отметим, что в мае аналогичное происшествие произошло на трассе под Рубежным на Луганщине.

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