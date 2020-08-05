27.55 / 27.80 32.27 / 32.80
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом сгорела фура с посылками (фото)

20:04 5 августа 2020
Сгоревший прицеп

В среду, 5 августа, на Бориспольской трассе загорелся почтовый фургон. Напомним, в июне в Кривом Роге пожарным не удалось спасти грузовик «Новой почты» с посылками.

При пожаре никто не пострадал, а вот причиной возгорания правоохранители считают неисправность в электропроводке автомобиля, сообщил Obozrevatel.

Фото с места происшествия показал ресурс Киев Оперативный. Судя, по кадрам, которые опубликовали очевидцы, сгоревший грузовик принадлежит компании TNT.

Точную причину загорания еще предстоит установить.

Отметим, что в мае аналогичное происшествие произошло на трассе под Рубежным на Луганщине.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сгоревший прицеп

Под Киевом сгорела фура с посылками (фото)

Порт

Разрушенный взрывом порт в Бейруте показали на снимках со спутника

Гроза на море

Синоптик рассказала, где 6 августа пройдут дожди с грозами

Шахтер&nbsp;— Вольфсбург

«Шахтер» — «Вольфсбург» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер