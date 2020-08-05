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Буйные туристы устроили скандал в аэропорту Запорожья: инцидент попал на видео

20:33 5 августа 2020
Буйные туристы устроили скандал в аэропорту Запорожья: инцидент попал на видео

В запорожском аэропорту двое пассажиров устроили скандал из-за того, что их попросили надеть маски в автобусе, который доставлял путешественников к самолету. Напомним, ранее драку из-за пассажиров без маски устроили в самолете, летящем на Ибицу.

В результате буйных мужчин высадили с автобуса и не допустили на борт, сообщает местный ресурс Actual Today.

Очевидцы выложили в сеть видео из автобуса.

Впрочем, через некоторое время нарушители все поднялись в небо, но на другом самолете, при этом весь аэропорт был вынужден слушать «трехэтажный» мат.

В приемной дирекции аэропорта «Запорожья» инцидент не прокомментировали, заявив, что ничего о случившемся не знают, сообщает ZaБор.

Отметим, «масочные» скандалы в общественном транспорте Украины происходят регулярно. Так, недавно в Днепре водитель маршрутного автобуса схватил пассажира, пытавшегося проехать без маски, протащил его через салон, а после с бранью вытолкал на улицу.

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