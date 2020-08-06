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После скандального избиения пассажирки с поезда "Укрзалізниці" сняли толпу пьяных мужчин
После недавнего ЧП в пассажирском поезде, где зашедший в вагон мужчина напал на пассажирку, избил ее и попытался изнасиловать, очередной инцидент произошел на маршруте Харьков — Ужгород, передает «УНН».
Сообщается, что вагоне поезда 0170 компания из восьми мужчин устроила пьянку и «нарушала общественный порядок». Да так, что троих из них сняли с поезда.
Об этом агентству сообщил очевидец ЧП, отметивший, что в Полтаве к составу был вызван наряд полиции, снявший с поезда одного из дебоширов. «После этого часть пьяниц угрожала начальнику поезда, компания продолжала пить и ругаться», — уточнил собеседник.
Второй наряд полиции был вызван в Лубнах — правоохранителям звонила одна из пассажирок. Там с поезда сняли еще двоих дебоширов. Третий наряд полиции ожидался в Киеве…
По информации «Канала 24», в столице поезд вместе с полицейскими встречал и замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Отмечается, что дебоширы успели покинуть вагон до встречи с правоохранителями…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после нападения на ведущую Анастасию Луговую в вагоне, «Укрзалізниця» заявила об увольнении ряда сотрудников компании. Речь идет о проводнике вагона, где произошло ЧП, начальнике поезда, инструкторе поездных бригад, старшем мастере вагонного депо резерва проводников и заместителе начальника Мариупольского вагонного депо.221
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