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Происшествия

Под Киевом стрелок ранил девушку: фото и подробности ЧП

9:31 6 августа 2020
Задержанные

В Обухове мужчина во время ссоры устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта — ранение получила 20-летняя девушка, работающая продавщицей в киоске и выскочившая на улицу. Ранее на Херсонщине неадекватный мужчина открыл огонь из ружья и ранил знакомого.


Как сообщает руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов, личность стрелка установили — им оказался 33-летний киевлянин. Его вместе с приятелем задержали. У стрелка изъяли пистолет «Форт-12», патроны и разрешительные документы.

У девушки, которую госпитализировали, медики диагностировали непроникающее ранение грудной клетки.


«Конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец», — отмечают в ГУНП в Киевской области.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое на улицах Харькова, где пассажир автомобиля устроил беспорядочную стрельбу.

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