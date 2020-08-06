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Под Киевом в выгребной яме погибли три человека: подробности трагедии
После того, как в харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков, похожее чрезвычайное происшествие произошло под Киевом.
Как сообщили в областном главке ГосЧС, вечером в среду, 5 апреля, в опративно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение о том, что в выгребную канализационную яму в селе Пятигоры упал человек.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что в яме находятся четверо — все без сознания. Людей вытащили и попытались реанимировать.
К сожалению, трое умерли, выжить удалось лишь одному — мужчине 1989 года рождения Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».
Выяснилось, что житель села чистил яму и, почувствовав себя плохо, позвал на помощь. Его супруга попыталась помочь мужу, спустилась в яму, но ей также стало плохо. К ним на помощь поспешили зять и соседский мальчик. Но все они отравились и потеряли сознание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ирпене Киевской области погибли сразу трое сотрудников коммунального хозяйства — они ремонтировали трубы в подземном коллекторе. По одной из версий, причиной гибели могло стать отравление веществами, выделяемыми при работе мотопомпы.40
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