Полицейские при поддержке нацгвардейцев — в общей сложности пятьсот человек — на протяжении восьми суток вели охоту за Романом Скрипником, взявшим в заложники сотрудника уголовного розыска. Пускали по следу служебных собак, поднимали в воздух квадрокоптер и вертолет, использовали оптику ночного видения. Искали в полях и лесах Миргородского района, где он исчез, разбив территорию поиска на квадраты. Объясняли, почему так долго не удается задержать беглеца, давали его криминально-психологический портрет, предполагали, что его уже нет в живых… Вся Украина с интересом ожидала развязки этого «триллера», попутно обвиняя руководство страны в отвлечении народа от более насущных вопросов и иронизируя по поводу непрофессионализма полиции. И вот, наконец, развязка. И снова понеслось: «Зачем было убивать? Надо было ранить», «Чем он угрожал? Кочаном кукурузы? Взяли грех на душу», «Наша полиция всегда так: нет человека — нет проблем», «Да какую он вообще угрозу представлял в поле?», «Если бы взяли живым, рассказал бы о мотивах, а так», «Сделали террористом без суда и следствия», «Просто нашли труп какого-то бомжа и выдали за Скрипника», «Его вообще убили в первый день. Все это постановка», «Если бы в Луцке застрелили, то в Полтаве не бегал бы», «Он не сделал ничего такого, чтобы взять и ни за что убить». Сидя у телевизора или компьютера, легко кого-то в чем-то обвинять и делать досужие домыслы и умозаключения. В просчетах этой спецоперации, полагаю, будут разбираться специалисты. А у нас появилась возможность рассказать о последнем ее этапе, услышать о том, как все происходило, от ее непосредственного участника — офицера полиции, пожелавшего остаться инкогнито.

«Мы знали, что он вел ночной образ жизни, а с наступлением рассвета где-нибудь отлеживался»

— В пятницу, 31 июля, в Зеньковский райотдел полиции поступило заявление о том, что в одном из сел ночью был ограблен фельдшерско-акушерский пункт, — рассказывает офицер полиции. — Осмотрев место преступления, оперативники пришли к выводу, что злоумышленник действовал очень осторожно, практически не оставив следов. С собой он забрал лишь несколько обезболивающих препаратов. Но из них можно было сделать «болтушку наркомана». Анализируя этот факт, пришли к выводу, что грабитель страдает наркотической зависимостью и это может быть Роман Скрипник. Перед этим уже поступали заявления от жителей района о кражах из дачных и пустующих домов — и подозрение тоже падало на разыскиваемого преступника. Потому что из домов исчезала еда, одежда, деньги.

Во всех случаях кражи совершались очень аккуратно, так, что хозяева не сразу об этом догадывались. Правоохранители не исключают, что остаются еще неустановленные преступления. Но все это был почерк одного человека.

По этим кражам стало понятно, приблизительно с какой скоростью и в каком направлении движется преступник. И ограбление фельдшерского пункта дало полиции дополнительную уверенность в том, что розыск Романа Скрипника идет по правильному пути. Было известно, что он вел ночной образ жизни, а с наступлением рассвета где-нибудь отлеживался. Таким образом, в ночь с 31 июля на 1 августа ожидали его в Опошне и ввели в поселке усиленное патрулирование. Также предупредили работников круглосуточно работающих заведений при малейшем подозрении звонить на 102.

Около полуночи в Зеньковском райотделе зазвонил телефон. Жительница Опошни сообщила, что при въезде в поселок со стороны дорожной развилки на автозаправочной станции неизвестный молодой человек в синей куртке, синей бейсболке и в медицинской маске на лице, по описаниям похожий на разыскиваемого Романа Скрипника, купил бутерброд и направился к заброшенному зданию бывшего управления глубокого бурения, стоящему через дорогу.

Скрипник успел проглотить, как оказалось, последний в его жизни бутерброд, но не успел спрятаться в укрытие, когда услышал сзади чьи-то шаги, а через пару секунд попал в свет фар автомобиля патрульной полиции.

— Ближе всех к месту нахождения Романа Скрипника оказался патрульный экипаж, в котором дежурил начальник инспекторов патрульной полиции Зеньковского отдела полиции Петр Гума, — продолжает мой собеседник. — За считанные минуты он был там. А когда оказался рядом со Скрипником, тот вытащил гранату. Уже не было никаких сомнений, что это разыскиваемый. И он держал ту самую боевую гранату РГД-5, с которой взял в заложники оперативного работника 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни, 5.

В то утро, 23 июля, сотрудники уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области, имея в своем распоряжении информацию о причастности 32-летнего жителя Полтавы Романа Скрипника к угону автомобиля, выехали на его задержание. Но в ходе операции подозреваемый успел достать гранату РГД-5 и, удерживая оперативного сотрудника за руку, заявил, что взорвет и себя, и полицейского, если его не отпустят. Первое его требование звучало по-детски: не наказывать слишком строго, то есть не отправлять в тюрьму.

Скрипник понимал, что на этот раз за кражу автомобиля ему грозит реальный срок. Прежде все его три судимости заканчивались для него небольшим испугом. Первый раз он попался на краже медикаментов в одной из аптек в Миргородском районе. Это было в 2007 году. За мелкую кражу Роман уплатил штраф в размере 510 гривен. А уже на следующий год его судили за кражу и мошенничество. Приговор суда — два года ограничения свободы. В 2014 году Скрипник получил уже три года лишения свободы, но с отсрочкой приговора на год, за кражу, а также изготовление либо хранение наркотиков. Марихуану правоохранители выявили во время задержания Скрипника вместе с двумя подельниками в гараже одного из них, где они «оттягивались». Как стало известно изданию Deтектив-Info из информированных источников, за август-сентябрь 2014 года компания обнесла несколько фермерских хозяйств, тракторную бригаду и школу. Воровали дизель, моторное масло, электроинструменты, деньги, сахар, гвозди…

Осенью 2018 года Скрипника проверяли на предмет кражи двух велосипедов в Полтаве, но они были возвращены хозяину, и дело закрыли. А в конце прошлого года он фигурировал в деле об угоне автомобиля.

В общем, Скрипнику светила тюрьма, а ему туда не хотелось. Поэтому тогда, 23 июля, он потребовал автомобиль, чтобы сбежать. Полицейские выполнили это требование, предоставив в его распоряжение служебный ВАЗ-2111 («Богдан»). Но с одним условием: он отпустит заложника, а вместо него возьмет начальника уголовного розыска Нацполиции Полтавской области Виталия Шияна. 44-летний полковник Шиян добровольно вызвался стать заложником террориста, чтобы не подвергать риску своего младшего по возрасту подчиненного. Службе в полиции полковник отдал почти четверть века, имеет большой опыт общения с представителями уголовного мира. Хотя большой шрам на лице у него остался на всю жизнь не после задержания преступников, а во время событий в Новых Санжарах. Тогда один из протестующих против размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя попал в него камнем.

По словам моего собеседника, Виталий Шиян сел на пассажирское сиденье спереди, Роман Скрипник — за руль. Патрульная полиция позволила террористу выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для жителей. Автомобиль проехал приблизительно полсотни километров по оживленной трассе Киев — Харьков в направлении столицы, а потом свернул на второстепенную дорогу, ведущую в Великие Сорочинцы. Все время по пути следования заложник вел с Романом беседы, уговаривая его сдаться. Однако тот не соглашался на такой вариант. В конце концов полковник нашел оптимальный вариант выхода из этой ситуации. Машина, в которой они ехали, остановилась у лесопосадки возле села Великий Байрак Миргородского района, и Скрипник скрылся в зарослях. Никто из полицейских, сопровождавших ВАЗ-2111, не стал в него стрелять. «Скрипнику не дали убежать — ему дали попробовать исчезнуть, но на то была причина у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что повредило бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше, что теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем если бы он применил гранату», — объяснил позже спикер МВД Артем Шевченко.

«Это был единственный выход из той ситуации — ради сохранения жизни сотрудника полиции»

Спустя восемь суток Скрипник объявился в 60 километрах от того места, где исчез и где была развернута операция по его поиску. Исхудавший, уставший, загнанный и морально подавленный. Совершенно в другой одежде, чем был в день захвата заложников. По всей видимости, двигался в сторону дома, в Полтаву.

— В операции по его задержанию были задействованы уголовный розыск, кинологическая служба, другие территориальные подразделения Зеньковского района, а также сотрудники подразделения КОРД (полиция особого назначения — Корпус оперативно-раптової дії. — Авт.), — продолжает офицер полиции. — Переговоры с террористом велись более двух часов. Он был неадекватным, обозленным на весь мир, и конструктивного диалога не получалось. Сдаваться он не хотел.

С ним пытались наладить психологический контакт, найти какие-то точки соприкосновения. Его ни в чем не упрекали, разговор велся вокруг его семьи — близкой любому человеку теме. «Давай будем разбираться в твоих проблемах, только отпусти заложника», — предлагали. Но ему важнее было самобичевание, а не решение проблем. Он жаловался на мать, которая его не воспитывала в детстве, на жену, которая не позволяла ему общаться с ребенком… Когда же переговорщики пытались вытянуть из него больше информации, он прерывал их: «Всё, всё» — и переходил на другую тему. Бравировал тем, что служил в АТО. Это было его веским аргументом, который он использовал, чтобы показать свое превосходство над окружившими его сотрудниками полиции. «Ну, я тоже служил на фронте. Был в горячих точках. А ты где воевал?» — обратился к нему исполняющий обязанности начальника районного отдела полиции подполковник Сергей Васильевич Джулай. Скрипник только услышал это, сразу же замолк.

Да, была в его жизни и война на Донбассе. В то время, когда он находился на испытательном сроке, его мобилизовали для прохождения службы в зоне АТО. Это была четвертая волна мобилизации. Скрипник попал в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду. Служил пулеметчиком, разведчиком. Компетентные органы навели справки об этом периоде жизни полтавского террориста и получили весьма нелестную характеристику на него. Сослуживцы отзывались о нем как о человеке неуравновешенном, злобном, жестоком. Называли его мародером и наркоманом. Ходить в разведку с ним никто не хотел.

Но именно боевые навыки делали Романа Скрипника особо опасным преступником: он умел выживать в экстремальных условиях и обращаться с оружием и боеприпасами.

Кроме того, это был человек действительно с нарушенной психикой. Когда Роман вернулся из зоны АТО, его принудительно направили на лечение в психиатрическую больницу, поскольку он проявлял агрессию к окружающим и суицидальные намерения. В общем, от него можно было ожидать чего угодно.

Пока злоумышленника уговаривали сдаться, он все время держал в руке гранату с выдернутой чекой. Другой рукой удерживал своего заложника. Переговоры заходили в тупик.

— Дальше пошло так, как пошло, — говорит мой собеседник. — Скрипник стал извиняться перед заложником: «Прости, но мы уйдем вместе», намекая на то, что намерен взорвать гранату. Снайпер КОРД сработал на опережение, выпустив ему пулю в голову. Это был единственный выход из той ситуации — ради сохранения жизни сотрудника полиции.

Патрульный успел отскочить в сторону и лечь на землю. К счастью, осколки его не задели. Через три секунды рядом с погибшим взорвалась граната РГД-5, которую он проносил в кармане восемь суток и с помощью которой взял в заложники троих полицейских.

После более чем двух часов переговоров террорист был застрелен бойцами подразделения КОРД (Фото Национальной полиции Украины)

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, которые расследуют факт ликвидации полтавского террориста сотрудниками полиции, в ходе досудебного расследования пришли к выводу, что те не превысили своих полномочий.

Третьего августа нескольких человек, принимавших участие в спецоперации по ликвидации Романа Скрипника, МВД поощрило награждением именным оружием и почетными знаками. Ведомственные награды получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции Главного управления Нацполиции в Полтавской области майор Артем Нужненко, начальник сектора реагирования патрульной полиции Главного управления Нацполиции в Полтавский области капитан Петр Гума и два сотрудника КОРД. Кстати, капитан Гума за 16-летний стаж работы в полиции уже третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников. «В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу!» — написал министр Арсен Аваков в «Твиттере».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали также о террористе, захватившем автобус с заложниками в Луцке. Все подробности этого дела читайте здесь.

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter