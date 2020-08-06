27.53 / 27.77 32.36 / 32.89
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В страшном тройном ДТП под Киевом погиб водитель: эксклюзивные фото с места аварии

12:26 6 августа 2020
Авария на Обуховской трассе 6 августа 2020

В четверг, 6 августа, на объездной дороге возле Обухова Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля: «Таврия», ŠKODA и Toyota Camry. (На днях в тройном ДТП в Харькове пострадали двое детей.)

Предварительно установлено, что «Таврия» двигалась в сторону Киева и ее водитель собирался повернуть налево. Маневр совершить не удалось, поскольку в «Таврию» врезалась ŠKODA. После мощного удара «Таврия» вылетела на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение — с Toyota. Погиб пассажир «Таврии», а ее водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. По неуточненным данным, в этой машине находились братья.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства этого трагического случая. Кто из участников происшествия и в какой степени виновен в ДТП, станет известно позже.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой аварии в Ровенской области, где вблизи поселка Клевань столкнулись два автомобиля ВАЗ и иномарка Toyota. В ДТП погиб водитель одной из машин, а его жена и двое детей с травмами были госпитализированы.

Читайте также: Масштабное ДТП под Николаевом с участием 9 машин: среди пострадавших годовалый ребенок

Фото автора

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Авария на Обуховской трассе 6 августа 2020

В страшном тройном ДТП под Киевом погиб водитель: эксклюзивные фото с места аварии

«Камни с неба»: сюжет росТВ о проблемах с водой в Крыму взбудоражил сеть

"Камни с неба": сюжет росТВ о проблемах с водой в Крыму взбудоражил сеть

Жуниор Мораес

В семье героя матча с «Вольфсбургом» Мораеса случилось горе (фото, видео)

Зеленский назначил нового главу военной разведки

Зеленский назначил нового главу военной разведки: кто такой Кирилл Буданов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер