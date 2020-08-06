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В страшном тройном ДТП под Киевом погиб водитель: эксклюзивные фото с места аварии
В четверг, 6 августа, на объездной дороге возле Обухова Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля: «Таврия», ŠKODA и Toyota Camry. (На днях в тройном ДТП в Харькове пострадали двое детей.)
Предварительно установлено, что «Таврия» двигалась в сторону Киева и ее водитель собирался повернуть налево. Маневр совершить не удалось, поскольку в «Таврию» врезалась ŠKODA. После мощного удара «Таврия» вылетела на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение — с Toyota. Погиб пассажир «Таврии», а ее водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. По неуточненным данным, в этой машине находились братья.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства этого трагического случая. Кто из участников происшествия и в какой степени виновен в ДТП, станет известно позже.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой аварии в Ровенской области, где вблизи поселка Клевань столкнулись два автомобиля ВАЗ и иномарка Toyota. В ДТП погиб водитель одной из машин, а его жена и двое детей с травмами были госпитализированы.
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Фото автора115
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