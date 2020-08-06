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На Харьковщине в карьере погиб подросток: фото и первые подробности
В среду, 5 августа, в Харьковской области произошел смертельный несчастный случай с 14-летним мальчиком. Ранее под Харьковом ребенок погиб в ДТП с участием грузовика Нацгвардии.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, по предварительным данным, с подростком произошел несчастный случай. 14-летний житель села Смирновка Лозовского района пошел гулять на карьер — там его засыпало песком, выбраться подросток не сумел.
В полицию обратились родители ребенка. Они сообщили, что их сын вечером ушел гулять и не возвращается домой. Поиски пропавшего подростка продолжались всю ночь. Утром его тело нашли в местном карьере — оно было засыпано песком.
Ранее сообщалось, что выяснились новые подробности нашумевшего убийства девочки под Харьковом.415
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