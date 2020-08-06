Полицейские задержали группу вымогателей из Львовской области, которые занимались шантажом жителей Закарпатья. Ранее группу сутенеров разоблачили на Донбассе, недалеко от линии фронта.

Львовские вымогатели действовали в Западной Украине по хорошо отработанному плану. 29-летняя девушка знакомилась с мужчинами, соблазняла их, а когда дело доходило до интима, в комнату врывались двое ее сообщников и начинали все снимать на камеру, сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

После этого мужчине предлагали откупиться, заплатив 2000 долларов. В противном случае шантажисты угрожали распространить видео среди родных жертвы или в социальных сетях.

Вымогатели помещены в СИЗО, открыто уголовное производство. Им грозит срок до семи лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе проституток «крышевали» высшие полицейские чины.

Читайте также: «Горячий» юг и «скромная» столица: в полиции назвали области, где выявлено больше всего проституток

320

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter