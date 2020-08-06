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Девушка соблазняла, сообщники шантажировали: в Западной Украине вымогатели торговали пикантным видео (фото)
Полицейские задержали группу вымогателей из Львовской области, которые занимались шантажом жителей Закарпатья. Ранее группу сутенеров разоблачили на Донбассе, недалеко от линии фронта.
Львовские вымогатели действовали в Западной Украине по хорошо отработанному плану. 29-летняя девушка знакомилась с мужчинами, соблазняла их, а когда дело доходило до интима, в комнату врывались двое ее сообщников и начинали все снимать на камеру, сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
После этого мужчине предлагали откупиться, заплатив 2000 долларов. В противном случае шантажисты угрожали распространить видео среди родных жертвы или в социальных сетях.
Вымогатели помещены в СИЗО, открыто уголовное производство. Им грозит срок до семи лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе проституток «крышевали» высшие полицейские чины.
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Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине (фото)
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
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